Documentário “Amigo Secreto”, de Maria Augusta Ramos, traz o avesso da Lava Jato que você desconhece

Por Denise Assis, para o Jornalistas pela Democracia

No próximo dia 16 de junho chega às salas de cinema o documentário “Amigo Secreto”, da consagrada cineasta Maria Augusta Ramos, que tem em seu catálogo filmes como: “O Processo”, “Juízo” e “Morro dos Prazeres”, todos com brilhante carreira no Brasil e no exterior.

Trata-se, portanto, de uma diretora reconhecida internacionalmente, detentora de prêmiosem diversos festivais. “O Processo”estreou na Berlinale e recebeu o Prêmio de Melhor Filme no festival suíço ‘Visions du Reel’, no DocumentaMadrid e no IndieLisboa.

Na mesma pegada - a derrocada política do país desde o golpe de 2016 -, Guta volta ao tema, desta vez para descortinar a entrada do ex-juiz Sergio Moro, em 2019, no governo Bolsonaro e o vazamento de mensagens trocadas por ele com procuradores e autoridades, que abalam a credibilidade da Operação Lava Jato. Um grupo de jornalistas acompanha os desdobramentos do caso, enquanto o país mergulha em uma sequência de crises.

Protagonizado por Leandro Demori, do The Intercept Brasil, Carla Jimenez, Regiane Oliveira e Marina Rossi, do El País Brasil, “Amigo Secreto” mostra como uma grande operação de combate à corrupção atuou para fragilizar o sistema de justiça no Brasil, colocando em risco a democracia do país.

O cinema de Maria Augusta não alivia os personagens, não poupa o espectador da crueza dos fatos que desfilam diante dos seus olhos. Ela frequenta a cena em que eles se desenrolam, fazendo de sua câmera uma testemunha implacável. Guta documenta.

Com “Desi”, ganhou o Prêmio do Público no IDFA - Festival de Doc de Amsterdam. “Justiça”foi premiado como ‘Melhor Filme” no ‘Visions du Reel’, no Taiwan Int. Doc. Fest e no CPH:Dox Copenhagen.

Sua abordagem da realidade brasileira, o foco nos jovens desassistidos que vão parar no sistema prisional levou “Juízo” a ser laureado comoMelhor Filme no One World IFF e o Prêmio Fipresci no DOK Leipzig.

Em “Morro dos Prazeres”, seu olhar recai sobre o trabalho da Polícia, as operações em um dos morros da cidade do Rio de Janeiro e o difícil diálogo entre policiais e a comunidade. O documentário a levou a receberos Prêmios de Melhor Direção, Fotografia e Som no 46o Festival de Brasília. “Futuro Junho” ganhou Melhor Direção no Festival do Rio e Melhor Filme no Janela de Cinema em Recife. Em 2014, a diretora recebeu o Prêmio Marek Nowicki outorgado pela Helsinki Foundation of Human Rights pela sua obra.

Pelo teaser que pode ser visto abaixo, tem-se uma noção do que esperar de mais este longa-metragem de Maria Augusta Ramos. Amigo Secreto”é uma coprodução Brasil, Alemanha e Holanda. É produzido por Nofoco Filmes, Docmakers,GebroedersBeetz Filmproduktion, e pelaVitrine Filmes– que assina sua primeira coprodução, além da distribuição do longa-metragem no Brasil.

Confira Teaser do filme:





Sinopse

Em 2019, a entrada do ex-juiz Sergio Moro no governo Bolsonaro e o vazamento de mensagens trocadas por ele com procuradores e autoridades abalam a credibilidade da Operação Lava Jato. Um grupo de jornalistas acompanha os desdobramentos do caso, enquanto o país mergulha em uma sequência de crises que começa a ameaçar a sua democracia.

Com

Carla Jiménez

Regiane Oliveira

Marina Rossi

Leandro Demori

Ficha técnica:

Direção e roteiro: Maria Augusta Ramos

Direção de fotografia: Diego Lajst

Som direto: Fernando Akira

Montagem: Karen Akerman

Montagem adicional: Eva Randolph

Direção de produção e pesquisa: Zeca Ferreira

Edição de som e mixagem : Mark Glynne, Tom Bijnen

Finalização e correção de cor: Jan Jaap Kuiper, Michiel Rummens

Produtor executivo: Maria Augusta Ramos, Felipe Lopes, Ilja Roomans

Produtores: Maria Augusta Ramos, Christian Beetz, Ilja Roomans, Silvia Cruz

Uma coprodução: Vitrine Filmes, ZDF in association with ARTE

Uma produção: Nofoco Filmes, GebroedersBeetz Filmproduktion, Docmakers

Patrocínio: IREE, Grupo Prerrogativas

Esse filme teve o apoio de: Netherlands Film Fund e The Netherlands Film Production Incentive

Apoio: Fenae, Trupe do Filme

Sobre a diretora - Maria Augusta Ramos:

É uma diretora de cinema reconhecida internacionalmente. Seus filmes foram premiados em diversos festivais. O Processo estreou na Berlinale e recebeu o Prêmio de Melhor Filme no festival suíço ‘Visions du Reel’, no DocumentaMadrid e no IndieLisboa. Desi ganhou o Prêmio do Público no IDFA - Festival de Doc de Amsterdam. Justiça foi premiado como ‘Melhor Filme” no ‘Visions du Reel’, no Taiwan Int. Doc. Fest e no CPH:Dox Copenhagen. Juízo recebeu Melhor Filme no One World IFF e o Prêmio Fipresci no DOK Leipzig. Morro dos Prazeres recebeu os Prêmios de Melhor Direção, Fotografia e Som no 46o Festival de Brasília. Futuro Junho ganhou Melhor Direção no Festival do Rio e Melhor Filme no Janela de Cinema em Recife. Em 2014, a diretora recebeu o Prêmio Marek Nowicki outorgado pela Helsinki Foundation of Human Rights pela sua obra.

Sobre a produtora – NoFoco Filmes:

Nofoco Filmes é uma produtora de cinema independente criada em 2006. Produziu seis longa-metragens documentais da diretora Maria Augusta Ramos: Não toque em meu companheiro (2020), O Processo (2018), Seca (2015), Futuro Junho (2015), Morro dos Prazeres (2013) e Juízo (2006). Os seis filmes foram exibidos e premiados no Brasil e no exterior. O Processo foi o documentário mais visto nos cinemas no Brasil em 2018 e recebeu nove prêmios internacionais entre eles: Melhor Filme no festival suíço Visions du reel, Melhor Documentário nos festivais DocumentaMadrid e IndieLisboa e o Prêmio SESC de melhor documentário pela crítica e pelo público em 2018. O longa “Amigo Secreto” é o filme mais recente da Nofoco Filmes.

Sobre a coprodutora - Docmakers:

Docmakers é um coletivo audiovisual composto por renomadas cineastas e documentaristas holandesas. Seu foco de trabalho são filmes que trilham caminhos menos convencionais e interdisciplinares em suas trajetórias. Docmakers também é engajada em colaborar com o desenvolvimento de novos talentos e promove a troca entre realizadores mais experientes e realizadores no início de carreira. Dentre seus trabalhos mais recentes podemos citar: Love is potatos de Aliona van de Horst, On Day Eight de Yan Ting Yuen e Robert Kosters, The Long River Slides de Sanne Rovers, Heart of Democracy de Suzanne Raes, Master of light de Rosa Boesten.

Sobre a coprodutora - Gebrueder beetz:

Gebrueder Beetz é uma empresa alemã que produziu mais de 120 documentários de alta qualidade e longa-metragens para o mercado internacional. A empresa prioriza documentários que discorram sobre temas relacionados à história, cultura, ciência e sociedade, com uma paleta de produção que vai desde documentários para televisão até docudramas e séries de TV. As produções da empresa ganharam inúmeros prêmios respeitados - incluindo três prêmios Grimme, o Cinema for Peace Award, três British Independent Awards, o Prix Europa, o Prêmio HotDocs Filmmakers, e o Prêmio Especial do Júri IDFA. Em 2013, o projeto Open Heart, coproduzido pela Beetz, foi indicado ao Oscar.

Sobre a coprodutora e distribuidora - Vitrine Filmes:

A Vitrine Filmes, em doze anos de atuação, já distribuiu mais de 190 filmes e alcançou mais de quatro milhões de espectadores. Entre seus maiores sucessos estão "O Som ao Redor", "Aquarius" e "Bacurau" de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Outros destaques são "A Vida Invisível", de Karim Aïnouz, representante brasileiro do Oscar 2020, "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho", de Daniel Ribeiro, e "O Filme da Minha Vida", de Selton Mello. Entre os documentários, a distribuidora lançou "Divinas Divas", dirigido por Leandra Leal e "O Processo", de Maria Augusta Ramos, que entrou para a lista dos 10 documentários mais vistos da história do cinema nacional.

Além do cinema nacional, a Vitrine Filmes expandiu o seu catálogo internacional ao longo dos anos. Assim, foi responsável pelo lançamento dos sucessos “O Farol”, de Robert Eggers, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia; “Você Não Estava Aqui”, dirigido por Ken Loach; e "DRUK - Mais uma rodada", de Thomas Vinterberg, premiado com o Oscar de Melhor Filme Internacional de 2021.



