Documentário “Povo preso” registra a prisão de Lula sob o olhar da população e busca recursos para filmar a eleição de 2022

247 - A prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sob a perspectiva do povo brasileiro mais vulnerável. Essa é a proposta do documentário “Povo preso”, que traz cenas da população mais vulnerável do interior de Pernambuco, terra do petista, e da Paraíba (assista a um trecho abaixo). A primeira fase de gravações foi feita com recursos próprios, e agora o grupo busca apoio financeiro para dar continuidade à produção.

O filme está em fase de produção. A equipe comandada pelos cineastas Bruno Bravo (premiado por trabalhos fotográficos e responsável por exposições de fotografia no exterior) e Carlos Fraga (jornalista e comunicador) já tem uma boa quantidade de imagens, coletadas em setembro de 2018, entre a prisão de Lula e a eleição presidencial, e agora reúne recursos do público para iniciar a segunda etapa de filmagens.

“As entrevistas apresentam 14 personagens muito ricos, que contam suas histórias e vivências durante os governos do PT e narram que, naquele momento, enfrentavam o drama de ver todas as conquistas irem por água abaixo”, conta Carlos Fraga. As filmagens foram feitas em Brasília Teimosa (periferia do Recife), Caetés (agreste de Pernambuco e distrito de Garanhuns, onde Lula nasceu) e Monteiro (sertão da Paraíba).

Na segunda e conclusiva fase de filmagens, a proposta é fazer novas entrevistas com os mesmos personagens de 2018, além de incluir novos personagens, como integrantes de comunidades quilombolas, indígenas e moradores de periferias de outros grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo.

Para obter os recursos, Bruno e Carlos lançaram uma campanha de arrecadação on-line pelo Catarse , onde também é possível assistir ao teaser completo da primeira fase de produção.

Os diretores participam no dia 9 de junho de uma entrevista no programa Estação Sabiá, com Regina Zappa, na TV 247, e no dia seguinte do Boa Noite 247.

Assista abaixo ao trecho de uma das entrevistas do documentário, com Dona Wedislaine:

