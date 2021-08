Documentário revisita a trajetória do jornalista e escritor Antonio Callado

Com direção de Emilia Silveira e roteiro de Miguel Paiva, a obra lembra sua luta pela democracia, os compromissos com o Brasil e os fatos marcantes da vida do autor, eleito em 1994 para a cadeira 8 da Academia Brasileira de Letras edit

247 - Estreia neste domingo (22) a produção ‘Callado’, que apresenta uma biografia-ensaio sobre o escritor e jornalista Antonio Callado. Com direção de Emilia Silveira e roteiro de Miguel Paiva, a obra lembra sua luta pela democracia, os compromissos com o Brasil e os fatos marcantes da vida do autor, eleito em 1994 para a cadeira 8 da Academia Brasileira de Letras. O documentário é uma produção da 70 Filmes, em coprodução com Globo Filmes, GloboNews, Canal Brasil e Sax Driver.

Antonio Callado colecionou importantes episódios históricos ao longo dos 60 anos dedicados ao trabalho, como a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e a Guerra do Vietnã (1955-1975), que cobriu pessoalmente. Além da brilhante carreira no jornalismo, Callado publicou 18 livros, como 'Quarup' (1967), uma biografia, nove peças de teatro e inúmeras artigos, reportagens e crônicas.

Com o desafio de retratar para a tela o brilhantismo da palavra escrita, o filme se vale de grafismos e efeitos visuais para se aproximar da obra de um dos mais importantes escritores brasileiros no século XX, um mestre tanto da ficção como do jornalismo literário. Na produção, pessoas próximas a Antonio dão depoimentos emocionantes, como a jornalista Ana Arruda, viúva de Callado, a filha Tessy Callado, além de jornalistas e escritores, como Carlos Heitor Cony, Davi Arrigucci, Matinas Suzuki, Mauricio Stycer, Sérgio Augusto e Wilson Figueiredo.

O filme será exibido pela GloboNews neste domingo, dia 22, às 23h.

