Documentário sobre Libelu, grupo que lutou contra a ditadura militar, terá depoimento de Palocci

O filme contará com um depoimento de Antônio Palocci, ex-membro da organização. Ele aceitou dar uma entrevista em prisão domiciliar após ter saído do regime fechado edit

247 - O documentário “Libelu – Abaixo a Ditadura", que conta a história da organização Liberdade e Luta (Libelu) que lutou contra a ditadura militar na década de 1970, vai estrear no fim do mês no festival É tudo verdade.

O filme contará com um depoimento de Antônio Palocci, ex-membro da organização. Ele aceitou dar uma entrevista em prisão domiciliar após ter saído do regime fechado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.