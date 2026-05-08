Dona do hit "Total Eclipse of the Heart", Bonnie Tyler é colocada em coma induzido após cirurgia

247 - A cantora britânica Bonnie Tyler, de 74 anos, foi colocada em coma induzido após passar por uma cirurgia intestinal de emergência em Portugal, país onde vive; as informações são do jornal britânico Guardian.

Segundo a equipe da artista, os médicos decidiram induzir o coma para auxiliar no processo de recuperação após a operação, realizada nesta quarta-feira, 7 de maio. Bonnie Tyler foi internada às pressas em um hospital português para o procedimento.

Em comunicado, um porta-voz da cantora pediu respeito à privacidade da artista e de seus familiares neste momento. “Sabemos que todos vocês desejam o melhor para ela e pedimos privacidade neste período difícil, por favor.”

Carreira marcada por sucessos dos anos 1980

Bonnie Tyler é considerada um dos grandes nomes do pop rock dos anos 1980. Dona de uma voz rouca e imediatamente reconhecível, ela alcançou projeção internacional no fim da década de 1970 com “It’s a Heartache”, canção que ajudou a consolidar seu nome fora do Reino Unido.

Nascida no País de Gales como Gaynor Hopkins, a artista se tornou mundialmente conhecida nos anos seguintes com hits que atravessaram gerações. Entre eles estão “Total Eclipse of the Heart”, lançado em 1983, e “Holding Out for a Hero”, de 1984.

“Total Eclipse of the Heart” se tornou a música mais emblemática de sua carreira e segue associada à imagem da cantora, marcada também pelo visual com cabelos loiros e pela interpretação intensa que a tornou uma referência do pop rock britânico.

Ligação com Portugal e reconhecimento no Reino Unido

Bonnie Tyler vive em Portugal, onde foi atendida após a emergência médica. De acordo com as informações divulgadas, a internação ocorreu de forma repentina para a realização da cirurgia intestinal.

Além da carreira internacional, a cantora também representou o Reino Unido no Eurovision Song Contest de 2013, com a canção “Believe in Me”. Na competição, ela terminou na 19ª colocação.

Em 2023, Bonnie Tyler recebeu do rei Charles III o título de membro da Ordem do Império Britânico, conhecido pela sigla MBE, em reconhecimento à sua trajetória artística e à contribuição para a música.

Com mais de quatro décadas de carreira, a artista permanece como uma das vozes mais reconhecidas da música britânica, especialmente pelo impacto de seus sucessos lançados entre o fim dos anos 1970 e a década de 1980.