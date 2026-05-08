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      Dona do hit "Total Eclipse of the Heart", Bonnie Tyler é colocada em coma induzido após cirurgia

      Aos 74 anos, Bonnie Tyler foi internada em Portugal após complicação intestinal, segundo equipe da artista

      Aos 74 anos, Bonnie Tyler foi internada em Portugal após complicação intestinal, segundo equipe da artista (Foto: Divulgação/TV Bahia)

      247 - A cantora britânica Bonnie Tyler, de 74 anos, foi colocada em coma induzido após passar por uma cirurgia intestinal de emergência em Portugal, país onde vive; as informações são do jornal britânico Guardian.

      Segundo a equipe da artista, os médicos decidiram induzir o coma para auxiliar no processo de recuperação após a operação, realizada nesta quarta-feira, 7 de maio. Bonnie Tyler foi internada às pressas em um hospital português para o procedimento.

      Em comunicado, um porta-voz da cantora pediu respeito à privacidade da artista e de seus familiares neste momento. “Sabemos que todos vocês desejam o melhor para ela e pedimos privacidade neste período difícil, por favor.”

      Carreira marcada por sucessos dos anos 1980

      Bonnie Tyler é considerada um dos grandes nomes do pop rock dos anos 1980. Dona de uma voz rouca e imediatamente reconhecível, ela alcançou projeção internacional no fim da década de 1970 com “It’s a Heartache”, canção que ajudou a consolidar seu nome fora do Reino Unido.

      Nascida no País de Gales como Gaynor Hopkins, a artista se tornou mundialmente conhecida nos anos seguintes com hits que atravessaram gerações. Entre eles estão “Total Eclipse of the Heart”, lançado em 1983, e “Holding Out for a Hero”, de 1984.

      “Total Eclipse of the Heart” se tornou a música mais emblemática de sua carreira e segue associada à imagem da cantora, marcada também pelo visual com cabelos loiros e pela interpretação intensa que a tornou uma referência do pop rock britânico.

      Ligação com Portugal e reconhecimento no Reino Unido

      Bonnie Tyler vive em Portugal, onde foi atendida após a emergência médica. De acordo com as informações divulgadas, a internação ocorreu de forma repentina para a realização da cirurgia intestinal.

      Além da carreira internacional, a cantora também representou o Reino Unido no Eurovision Song Contest de 2013, com a canção “Believe in Me”. Na competição, ela terminou na 19ª colocação.

      Em 2023, Bonnie Tyler recebeu do rei Charles III o título de membro da Ordem do Império Britânico, conhecido pela sigla MBE, em reconhecimento à sua trajetória artística e à contribuição para a música.

      Com mais de quatro décadas de carreira, a artista permanece como uma das vozes mais reconhecidas da música britânica, especialmente pelo impacto de seus sucessos lançados entre o fim dos anos 1970 e a década de 1980.

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