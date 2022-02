Dublador do Wolverine, artista Isaac Bardavid morre aos 90 anos

O dublador Isaac Bardavid, responsável pela voz de Wolverine, do X-Men, estava com um enfisema, doença degenerativa que agride o pulmão edit

Apoie o 247

ICL

247 - O dublador Isaac Bardavid, responsável pela voz de Wolverine, do X-Men, morreu nesta terça-feira (1), aos 90 anos. O artista estava com um enfisema, doença degenerativa que agride os tecidos do pulmão, em um hospital de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo a coluna Quem, do jornal O Globo, o último post no perfil oficial de Isaac no Instagram foi no domingo (30), sobre o estado de saúde dele.

"O quadro respiratório de Isaac teve uma leve melhora depois que os médicos colocaram na posição prona. A saturação melhor, mas ele segue entubado e inconsciente. Posição prona é de barriga para baixo. Dessa forma o pulmão fica mais aliviado pois nenhum órgão está em cima dos pulmões fazendo pressão. Então, os pulmões ficam mais livres para trabalharem. O quadro geral dele ainda é bem grave, mas hoje tivemos essa boa notícia", informou o comunicado publicado na rede social.

PUBLICIDADE

O ator também dublou a versão brasileira do Esqueleto, vilão da franquia He-Man, Odin (Anthony Hopkins) em produções da Marvel Studios. Também dublou Capitão Haddock em As Aventuras de Tintim, entre outros.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE