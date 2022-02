'É a escala de coma mais grave que existe', avaliam médicos sobre estado de saúde da cantora Paulinha Abelha

A cantora da banda Calcinha Preta, está em uma escala de Glasgow 3, ou seja, a mais grave do coma. A escala vai de 3 (mínimo) a 15 (máximo) edit

247 - Analistas avaliam que a cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, está em uma escala de Glasgow 3, ou seja, a mais grave do coma. A escala vai de 3 (mínimo) a 15 (máximo). Quanto menor a pontuação, mais grave é a lesão. As declarações dos médicos foram divulgadas em reportagem do portal Uol, publicada nesta terça-feira (22).

Médico neurologista, Dr. Marcos Aurélio Alves destaca que o "coma é uma condição reversível". "Em nenhum momento falamos em morte cerebral. Existe o coma profundo, que traduz uma injúria encefálica severa, mas não existe o conceito de irreversibilidade ainda".

O Dr. Ricardo Leite, diretor técnico do Hospital Primavera (SE), afirma que médicos trabalham "com proximidade de uma lesão renal aguda". "Muitos pacientes se recuperam em situações assim, outros podem desenvolver um caso mais crônico e necessitar de terapia renal substituída. Nesse momento, substituímos pela hemodiálise", disse.

A cantora segue em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Primavera, em Aracaju (SE).

Marido faz homenagem

O modelo Clevinho Santos, marido da cantora, fez uma homenagem à mulher pelo Instagram. "Juntos venceremos. Estamos juntos sempre", disse.

