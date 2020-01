Editoras Contracorrente e 247 fecham parceria e oferecem descontos aos leitores

247 – A Editora Contracorrente, que edita alguns dos mais importantes títulos do País, e a Editora 247, responsável pelo site Brasil 247 e pela TV 247, fecharam uma parceria para oferecer ao público descontos na compra dos livros. Basta acessar a loja virtual da Contracorrente, e antes de finalizar qualquer compra, inserir o código PROMO247. Com isso, os leitores do Brasil 247 e telespectadores da TV 247 terão desconto de 30% na aquisição dos títulos.

Entre as obras lançadas, estão títulos como "Lawfare", dos advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Martins, que aborda um dos fenômenos mais importantes da era moderna: o uso ilegítimo do direito como arma de guerra, seja em disputas políticas, seja em disputas econômicas. Outros grandes títulos são "Resgatar o Brasil", de Jessé Souza e Rafael Valim, "Pensando como um negro", de Adilson José Moreira, "A escassez na abundância capitalista", de Luiz Gozaga Belluzzo e Gabriel Galípolo, "O mito da austeridade", de Antonio Correia de Lacerda, e "A tirania dos poderes coniventes", de Diogo Sardinha. Todas as novidades da Contracorrente também podem ser acompanhadas no blog oficial da Editora.

"Esta parceria com o 247 é muito importante na Contracorrente, na medida em que potencializa a difusão do pensamento crítico no Brasil", diz o advogado Rafael Valim, editor da Contracorrente. "É também um marco importante para o 247, porque reforça nossa missão de difundir o conhecimento e a informação de qualidade", diz o jornalista Leonardo Attuch, editor do 247.

A Editora 247 também ingressou recentemente no mercado de livros, com a publicação de "Lula e a Espiritualidade", organizado por Mauro Lopes, em parceria com a Kotter Editorial. Já se encontra em pré-venda o livro "Meu pai, o guru do presidente", de Heloísa de Carvalho e Henry Bugalho, e vários outros lançamentos estão a caminho.