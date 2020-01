Eduardo Bolsonaro compartilha fake news para criticar filme "Dois Papas"

Deputado federal Eduardo Bolsonaro compartilhou uma fake news do youtuber de extrema direita Bernardo Kuster para criticar o filme “Dois Papas”, do diretor "Fernando Meirelles". Logo no início da sua crítica, Kuster crítica Meirelles e diz que que ele está “pagando penitência” pelos filmes Tropa de Elite 1 e 2. Detalhe: o diretor dos filmes Tropa de Elite é José Padilha edit

O diretor dos dois filmes Tropa de Elite é o brasileiro José Padilha. Até o início da tarde desta segunda-feira (6) a crítica coma fake news postada por Eduardo Bolsonaro já contabilizava 2,2 mil compartilhamentos.