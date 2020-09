"Elite brasileira é colonizada e morre de medo do pobre", diz Hildegard Angel

247 – A jornalista Hildegard Angel, uma das principais colunistas do Brasil, traçou um duro retrato da elite brasileira em entrevista ao Tutaméia, de Eleonora e Rodolfo Lucena. “O básico é o medo. É a manipulação do medo. O medo da elite é perder o que tem, seja muito seja pouco seja mais ou menos. Ter suas casas invadidas, ter que pagar impostos sobre o seu pequeno apartamentinho. Essa pequena elite que não é elite quer ter roupas importadas, não quer prestigiar a indústria brasileira. É uma elite totalmente colonizada, culturalmente e intelectualmente, em todos os aspectos. Ela não gosta do Brasil. Ela acha o brasileiro feio, mas ela se acha linda. Essa elite tem medo de descer do seu status, tem medo de perder o que possui e medo do pobre. Essa elite morre de medo do pobre. De medo da violência do pobre. O pobre é o inimigo, é um inimigo potencial. É um inimigo permanente. Essa elite queria queimar todas as favelas, todas as comunidades, fazer uma limpeza, uma eugenia geral. Essa é a elite brasileira”.Leia a íntegra no Tutaméia e assista:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.