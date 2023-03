Elton John completa 76 anos, com mais de 300 milhões de discos vendidos

Apoie o 247

247 – Elton John é uma figura icônica da cultura mundial e tem uma importância significativa na música, no entretenimento e na luta pelos direitos LGBTQ+. Ele é um dos artistas mais bem-sucedidos e influentes da história da música popular, com mais de 50 anos de carreira e mais de 300 milhões de discos vendidos.

Entre suas contribuições mais importantes, destacam-se:

- seu talento como compositor e pianista, criando algumas das canções mais populares e memoráveis da história da música pop, como "Rocket Man", "Tiny Dancer", "Your Song" e "Candle in the Wind".

- sua personalidade extravagante e sua imagem de moda, que ajudaram a definir a estética dos anos 70 e 80.

- sua abertura e defesa dos direitos LGBTQ+, que foram particularmente importantes em uma época em que a homossexualidade ainda era amplamente estigmatizada e criminalizada.

- seu trabalho filantrópico e humanitário, incluindo a criação da Elton John AIDS Foundation, que já arrecadou mais de US$ 400 milhões para a luta contra o HIV/AIDS.

Em resumo, Elton John é uma figura icônica da cultura mundial que constrói um legado duradouro na música, no entretenimento e na luta pelos direitos humanos e igualdade (artigo escrito com ajuda de inteligência artificial).

