Elza Soares chega aos 90 anos e desabafa: "vim do planeta fome e continuo no planeta fome"

"Vim do planeta fome, continuo no planeta fome. É um país desigual, é uma coisa horrível, a gente vive nisso", disse a cantora Elza Soares, que comemora 90 anos nesta quarta-feira edit

247 - A cantora Elza Soares, que comemora seus 90 anos nesta quarta-feira (22), avalia que a desigualdade é uma realidade brasileira que pouco mudou ao longo do tempo. "Vim do planeta fome, continuo no planeta fome. É um país desigual, é uma coisa horrível, a gente vive nisso", disse a cantora em entrevista ao G1.

Elza também criticou a baixa participação da população nos protestos contra o racismo estrutural, que se espalharam por diversos países após a morte de George Floyd, asfixiado por um policial nos Estados Unidos. "O povo aqui não está nem aí. É mais um que vai embora. Lá não, eles protestam, é bonito, é forte. Acho que lá está certo", disse. "Tem que gritar mesmo tem, tem que falar, tem que botar a boca no trombone, tem que gritar."

Ainda segundo ela, o momento atual decorrente da pandemia do novo coronavírus deverá servir para construir uma sociedade mais solidária.

"A gente tem mania de andar de cabeça baixa e não olhar para o próximo. Estamos no momento de olhar para o próximo, vamos olhar, vamos nos ver", disse. "Tem que sair melhor, para pior não adiantava nada então. Sofrer tudo outra vez? Não. Acredito na sociedade. É daqui para melhor", completou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.