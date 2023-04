Em 5 de abril de 1890, nascia Donga, pioneiro do samba

Apoie o 247

ICL

247 – Donga foi um importante compositor e músico brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 5 de abril de 1890 e falecido em 1974. Ele é considerado um dos pioneiros do samba e um dos mais importantes compositores da música popular brasileira.

Seu nome de batismo era Ernesto Joaquim Maria dos Santos, e ele começou sua carreira musical como violonista em bandas de choro no início do século XX. Ele se destacou como compositor e foi um dos fundadores da primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar, em 1928.

Donga é mais conhecido por sua composição "Pelo Telefone", que é considerada a primeira música de samba gravada na história. A canção foi composta em parceria com Mauro de Almeida em 1916 e gravada em 1917. Ela se tornou um grande sucesso e é considerada um marco na história da música brasileira, pois foi a partir dela que o samba se popularizou e se tornou um gênero musical nacional.

Donga foi um importante nome na música popular brasileira durante décadas, e suas composições foram gravadas por diversos artistas ao longo dos anos. Além de "Pelo Telefone", outras músicas famosas de Donga incluem "Ai, Eu Vi Vovó Ontem", "Marafo" e "Fala Meu Louro". Sua importância para a música brasileira é inegável, e ele é considerado um dos grandes mestres do samba e um dos responsáveis por sua difusão pelo país e pelo mundo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.