Em 6 de abril de 1921, nasceu Cacilda Becker, um dos maiores nomes do teatro brasileiro

247 – Cacilda Becker nasceu em 6 de abril de 1921, em Pirassununga, São Paulo, Brasil. Ela foi uma das mais importantes atrizes do teatro brasileiro, considerada uma referência para as gerações seguintes de artistas.

Cacilda Becker iniciou sua carreira teatral no início dos anos 1940, trabalhando com importantes nomes do teatro brasileiro da época, como Ziembinski e Adolfo Celi. Ela participou de diversas montagens teatrais que se tornaram clássicos da dramaturgia brasileira, como "Vestido de Noiva", de Nelson Rodrigues, e "Rasga Coração", de Oduvaldo Vianna Filho.

Além do teatro, Cacilda Becker também atuou no cinema e na televisão, sendo reconhecida por sua atuação intensa e emocionante. Ela recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira, incluindo o Prêmio Molière de melhor atriz, em 1961, e o Prêmio Governador do Estado de São Paulo, em 1967.

