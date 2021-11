Em biografia, Lula diz que Zé de Abreu 'ousou estar do lado certo da História'

"Ameaçado de morte pelas milícias bolsonaristas, nunca se acovardou. A tudo isso reagiu, e reage, sempre com duas armas poderosas, que maneja como poucos: a coragem e o bom humor”, diz o ex-presidente Lula no prefácio da biografia do ator José de Abreu edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diz no prefácio do primeiro volume da biografia do ator José de Abreu que ele “ousou estar do lado certo da História, e por isso tornou-se um dos alvos preferenciais do ódio que tomou conta deste país nos últimos anos. Ameaçado de morte pelas milícias bolsonaristas, nunca se acovardou. A tudo isso reagiu, e reage, sempre com duas armas poderosas, que maneja como poucos: a coragem e o bom humor”. A obra será lançada em dois volumes nesta quinta-feira (18) pela editora UBook.

De acordo com o site Splash, o ex-presidente destaca no texto a sua identificação com o ator pela mesma visão social e política, além de suas atuações em novelas e filmes. “A luta contra a ditadura militar no Brasil e o posicionamento do artista, que atualmente pode ser visto em ‘Um Lugar ao Sol’, contrário ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) são momentos relembrados por Lula”, destaca a reportagem.José de Abreu irá disputar uma vaga na Câmara Federal pelo PT nas eleições do próximo ano.

A amizade entre Lula e José de Abreu começou antes do ator fazer carreira na televisão e os laços foram estreitados no comício de encerramento de sua campanha à presidência da República em 1989, na Candelária, no Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE