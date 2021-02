Em entrevista a Pedro Bial, Woody Allen se defende de acusações de abuso sexual

247 - O cineasta Woody Allen, de 85 anos, concedeu entrevista ao Conversa com Bial, da TV Globo, veiculada nessa segunda-feira (8), e se defendeu de acusações de abuso sexual contra a própria filha.

O diretor de cinema falou para Pedro Bial que essa história toda “é um erro”. “Eu citei psiquiatras, juízes, investigadores, todos os envolvidos para não parecer que era eu dizendo algo (…) Quando era hora de estabelecer os fatos da narrativa, eu tentei usar as palavras de assistente social, testemunhas, empregadas”, afirmou Allen.

O cineasta tem o mesmo sentimento em relação a atores que dizem se arrepender de ter trabalhado com ele ou que nunca trabalhariam. “Eles têm a impressão errada. Talvez um dia entendam isso, talvez não, eu não sei, mas essa é a minha perspectiva sobre isso”, disse.

Um documentário chamado “Allen vs. Farrow”, que fala sobre as acusações de abuso sexual contra Woody Allen, vai ser lançado no próximo dia 21 pelo canal HBO.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.