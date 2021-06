Em entrevista à TV 247, Chico Buarque alerta: "estão preparando um golpe"

Um dos maiores artistas brasileiros, Chico Buarque de Hollanda concedeu entrevista ao programa "Estação Sabiá", de Regina Zappa, na TV 247, ao lado de Hildegard Angel, no centenário de Zuzu Angel, e disse que o Brasil pode estar caminhando para uma nova ditadura edit

247 - O cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda está concedendo, na tarde desta quinta-feira (10), entrevista às jornalistas Regina Zappa e Hildegard Angel, na TV 247.

Um dos maiores artistas da história do Brasil, Chico Buarque relata sua convivência com a estilista Zuzu Angel, que foi morta pela Ditadura Militar após cobrar investigação e punição dos autores do assassinato de seu filho Stuart Angel Jones, pelos militares.

"Eles descobriam um aparelho [núcleo de oposição ao regime], mataram todo mundo. Depois fotografavam e às vezes plantavam armas, fuzis, como se os 'terroristas', 'subversivos', como eles os chamavam, tivessem atirado antes e foi uma reação natural das Forças Armadas em defesa da própria vida e da pátria", afirmou o compositor.

Chico Buarque se emocionou ao criticar o governo e alertou que Jair Bolsonaro prepara um novo golpe contra a democracia brasileira e a instauração de uma nova Ditadura Militar.

"Na Ditadura, nós não teríamos um programa como esse, não estaríamos falando disso aqui. E o que este governo quer, evidentemente, é a volta da Ditadura, no sentido da censura, da proibição da difusão de ideias, de maneira que o programa da Regina não possa mais ir ao ar, os sites de esquerda, de oposição ao governo seriam banidos. É tudo o que querem. Eles já estão plantando tudo isso, com estas campanhas todas, anunciando possível fraude na eleição, já estão se preparando para um golpe. A gente sabe que eles estão preparando um golpe e o golpe vai trazer tudo isso de volta que eu estou falando, além do que já existe, deste horror. A autorização, que vem lá de cima, para continuar a haver este morticínio [Chico se emociona e embarga a voz] de favelados. É foda", relatou Chico Buarque.

