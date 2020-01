Em meio a 'noivado' de Regina Duarte, secretário-adjunto da Cultura é exonerado

247 - O secretário-adjunto da Cultura, José Paulo Soares Martins, foi exonerado nesta quarta-feira (22). Ele ocupava o cargo interinamente substituindo Roberto Alvim, ex-secretário que foi exonerado depois de ter feito um vídeo com apologias ao nazismo.

A Secretaria Especial da Cultura afirmou que não comentará a exoneração de José Paulo Martins.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, foi o responsável pela saída do secretário-adjunto, de acordo com a coluna de Mônica Bergamo, da Folha, já que a secretaria da Cultura é vinculada ao ministério do Turismo.

Ainda não se sabe quem ocupará o cargo. A atriz Regina Duarte, forte candidata a assumir a secretaria, está em Brasília e almoçou com Jair Bolsonaro nesta quarta.