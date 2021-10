Em meio ao caso Maurício Souza, Leo Jaime ironiza homens que se incomodam com beijo gay

Apoie o 247

247 - O músico Leo Jaime, em meio à polêmica envolvendo o voleibolista Maurício Souza, foi às redes sociais para falar sobre homofobia. "Uma dica para o rapaz desavisado: não curte gay? Não case com um. E deixe cada um ser feliz como quiser. Pergunte para um gay se ter visto nas telas um milhão de beijos héteros mudou o desejo dele. Se o seu muda ao ver um beijo num quadrinho, amiga. Nem te conto", escreveu.

Maurício Souza, apoiador de Jair Bolsonaro, foi demitido do Minas Tênis Clube depois de criticar a bissexualidade do novo Super-Homem da DC Comics, após pressão de patrocinadores do clube de Vôlei.

