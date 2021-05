Em missa de sétimo dia, artistas e familiares homenageiam Paulo Gustavo

Evento foi realizado aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro edit

247 - Foi celebrada na noite desta terça-feira (11), aos pés do monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a missa de sétimo dia do ator Paulo Gustavo, que morreu na última terça-feira (4), vítima de covid-19, aos 42 anos.

A homenagem ao ator foi uma cerimônia restrita a cerca de 60 pessoas, entre amigos e familiares do ator. A celebração coube a três padres: Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor, Jorjão, da Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema (zona sul), e João Damasceno.

A mãe do ator, Déa, cantou Fascinação em homenagem ao filho. O viúvo Thales Bretas discursou, entre lágrimas, informa O Estado de S.Paulo: "O amor é transformador, e o nosso alcançou milhares de famílias com o exemplo de tolerância, respeito e união", disse Bretas.

