Em show, Duda Beat puxa coro "Lula, Lula, Lula!": "aí sim porr*" (vídeo)

247 - A cantora Duda Beat puxou um coro em apoio ao ex-presidente Lula (PT) durante um show na praia de Barra Grande, no Piauí, em 29 de dezembro.

Ela disse ao público que toda vez em que vê pessoas gritando "ei, Bolsonaro, vai tomar no c*", pensa no petista, e pediu: "vamos parar de falar desse cara [Bolsonaro]. Vamos falar de Lula agora".

Duda beat eu escolhi te amar desde o primeiro momento pic.twitter.com/CUFwZQwfqD January 1, 2022

Pelo Twitter, Duda Beat declarou: "começando o ano com esse vídeo viralizado. Todos que me acompanham sabem meu posicionamento. Para além disso, sou formada em Ciência Política pela Unirio. Um orgulho ter essa formação na minha trajetória, ser a pessoa política que sou com os princípios que acredito!".

