Em show nos EUA, Anitta "cutuca" Bolsonaro: "as cores da bandeira pertencem aos brasileiros"

Cantora foi atração do festival Coachella, na Califórnia, um dos principais eventos de música pop do mundo edit

Revista Fórum - Anitta foi protagonista de um show histórico, nesta sexta-feira (15), no Coachella, considerado um dos festivais de música pop mais importantes do mundo, na Califórnia, Estados Unidos. Ela não perdeu a oportunidade de “cutucar” Jair Bolsonaro (PL) em suas redes sociais.

A cantora entrou no palco de moto e usando uma roupa com as cores da bandeira do Brasil.

No Twitter, ela publicou: “A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros. Representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim”.

A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos BRASILEIROS. Representam o BRASIL em GERAL. NINGUÉM pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim

