Emicida: "para nazista é soco na cara"

247 - Após as declarações nazistas do agora ex-apresentador do Flow Podcast Monark - que tiveram o apoio do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) - o rapper Emicida, ainda na terça-feira (8), publicou em seu Instagram um trecho de sua entrevista ao Podpah no qual diz o que acha sobre nazistas.

"Para mim, para nazista é paulada. Para nazista é soco na cara. É que nem sertanejo, na sola da bota e na palma da mão", afirmou.

