Emicida se pronuncia pela 1º vez após ser atacado por extremista bolsonarista

247 - O rapper Emicida se pronunciou após seu livro infantil “Amoras” ter sido alvo de intolerância religiosa praticado pela mãe bolsonarista de um aluno do ensino fundamental de uma escola particular de Salvador. O rapper divulgou um vídeo comentando o caso.

"Hoje minha reação a isso é de tristeza. Não uma tristeza de derrota. A história do livro, ela fala por si, e é uma grande vitória. A repercussão dele, fala por si. A tristeza é por essas pessoas que querem que a sua religião, no caso a cristão, protestante, conhecidos como evangélicos, seja respeitada, e deve ser respeitada, mas não se predispõem nem por um segundo a respeitar outras formas de viver, de existir e de manifestar sua fé", disse Emicida.

O rapper disse ainda que não é a primeira vez que é alvo de manifestações deste tipo, como as ocorridas na escola da Bahia. Ele disse que se sentiu triste por viver em uma sociedade onde é preciso conviver com "radicais".

"No começo, imaturo, eu fiquei com raiva e levei para o pessoal, mas era uma questão muito maior. Então, eu fiquei triste porque é de entristecer viver entre radicais que se propõem a proibir e vandalizar livros infantis. Livros. Sobretudo um livro tão inofensivo como esse, Amoras. Quer dizer inofensivo para os não racistas", disse ele, de acordo com G1.

O rapper ainda parabenizou os professores que adotam o livro em suas turmas escolares, e convidou seguidores evangélicos a demonstrarem indignação em suas células e igrejas contra este e outros casos de intolerância religiosa, além de pedir que criassem um ambiente de respeito a outros tipos de fé e religiões.

Emicida também celebrou as religiões de matriz africana e afirmou que elas "resistiram, resistem e seguirão resistindo em nome do respeito e da vida".

