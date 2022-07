Empresa de Regina Duarte terá que devolver R$ 319 mil da Lei Rouanet

A empresa da atriz, A Vida É Sonho Produções Artísticas, estava devendo esse valor à secretaria por ter as contas reprovadas por irregularidades no uso da Lei Rouanet edit

247 - O governo federal reprovou a prestação de contas de um projeto cultural da atriz Regina Duarte que era financiado pela Lei Rouanet. Com a decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU) da quinta-feira, 21, a empresa da ex-secretária especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro terá que devolver R$ 319,6 mil ao governo federal.

A empresa da atriz, A Vida É Sonho Produções Artísticas, estava devendo esse valor à secretaria por ter as contas reprovadas por irregularidades no uso da Lei Rouanet durante captação para a peça Coração Bazar, em 2018.

A empresa entrou com recurso, que foi negado pelo secretário especial da Cultura, Hélio Ferraz, nesta segunda-feira, 18.

Duarte é uma crítica da Lei Rouanet e é defensora de mais transparência na prestação de contas.

