'Encantado, o Brasil em Desencanto' vence festival internacional de cinema

Documentário produzido na França, que retrata o contexto político e social do Brasil desde a eleição de Lula em 2002 até a eleição presidencial de 2018, foi o vencedor da categoria Juri Popular do 7° Brasília International Film Festival edit

247 - O filme documentário Encantado, o Brasil em Desencanto foi eleito neste domingo, 26, o vencedor do 7° Brasília International Film Festival - BIFF na categoria Juri Popular.

O anúncio foi feito pelo diretor do documentário, Felipe Galvon. "Para um filme cujo ponto de vista é o das classes populares — e numa camada mais específica, o da primeira geração de classe popular a estudar no exterior —, é o melhor reconhecimento que poderíamos ter neste momento de alucinação que vivemos", afirmou Galvon em seu Facebook.

Encantado, o Brasil em Desencanto foi produzido na França e retrata o contexto político e social do Brasil desde a eleição de Lula em 2002 até a eleição presidencial de 2018. Co-produzido pelo canal francês Public Sénat e por LaClairière Ouest.

Assista, abaixo, ao trailer do filme e leia o post de Felipe Galvon na íntegra:

PRÊMIO DO JURI POPULAR / PRIX DU JURY POPULAIRE

Encantado, le Brésil désenchanté (Encantado, o Brasil em Desencanto, 2018) acaba de ser anunciado o vencedor do Juri Popular do 7° Brasília International Film Festival - BIFF. É mais do que um prêmio, é uma prova de que o público brasileiro, e porque não dizer o povo brasileiro, tem um valor inestimável e sobretudo, nunca subestimável. Para um filme cujo ponto de vista é o das classes populares — e numa camada mais específica, o da primeira geração de classe popular a estudar no exterior —, é o melhor reconhecimento que poderíamos ter neste momento de alucinação que vivemos. Este filme pertence ao povo brasileiro e eu fico contente de poder ter sido o condutor dessa história que, no entanto, não é apenas minha. Como deixamos escapar no filme, esta “ciranda" é de todas e todos nós.

Em nome de todos que fazem parte do projeto, agradeço ao festival Brasília International Film Festival - BIFF que, numa atitude de vanguarda, manteve sua existência num formato popular, online e gratuito.

Divido este prêmio com toda a equipe que colocou este filme de pé ao meu lado, com todos os habitantes do meu bairro do Encantado e aos meus e às minhas, amigas e amigos e familiares, alguns deles listados aqui abaixo.

PS: Até meia-noite de hoje o filme continua disponível para todo o Brasil, online e gratuito, no link que está na bio e nos comentários.

Encantado, le Brésil désenchanté vient d'être proclamé gagnant du prix du public du 7ème Festival International de Brasilia. Plus qu'un prix, c'est la preuve que le public brésilien, pour ne pas dire le peuple brésilien, a une valeur inestimable et surtout à ne jamais sous-estimer. Pour un film qui adopte le point de vue des classes populaires - et d'un type particulier, celles des premières générations à pouvoir étudier à l'étranger -, c'est la meilleure forme de reconnaissance que je pouvais espérer. Ce film appartient au peuple brésilien et je suis heureux d'avoir pu porter cette histoire qui n'est pas que la mienne, loin de là. Comme on l'a laissé voir dans le film, cette "ciranda" nous appartient à nous toutes et à nous tous.

Au nom de toutes et tous qui font partie du projet, je remercie le Brasília International Film Festival - BIFF qui, dans une démarche avant-gardiste, a maintenu son existence dans un format populaire, en ligne et gratuit pour tout le Brésil.

Je partage ce prix avec toute l'équipe qui a construit ce film à mes côtés, avec tous les habitants de mon quartier d'Encantado et avec mes amies, amis et membres de ma famille, dont une partie figure dans la liste ci-dessous.

UM FILME DE

Filipe Galvon

ESCRITO POR

Filipe Galvon e Sidonie Garnier

COM A PARTICIPAÇÃO DE

Adelino Roza, Alain Badiou, Carol Proner, Cecília Pires, Ciro Gomes, Dilma Rousseff, Eliane Dias, Fernando Haddad, Francisco Cota, Fred Lyra, Gabriel RG, Gregorio Byington Duvivier, Guilherme Boulos, Jandira Feghali, Jean Wyllys, Lula, Leandro Karnal, Leonardo Gandolfi, Marcia Tiburi, Marroni dos Santos, Sergio Lopes dos Santos, Solange da Silva, Tayná Arruda, Vanessa Oliveira, Vladimir Pinheiro Safatle, Walter Silva, Warley Alves Barbosa

PRODUZIDO POR

LaClairière Ouest:

Claire Beffa

Sidonie Garnier

Jeanne Thibord

COM PUBLIC SÉNAT

E VOSGES TÉLÉVISION

COM AS IMAGENS DE

Filipe Galvon

Rodrigo Monteiro (John C.M.)

Rodrigo Torres

DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

Rodrigo Torres

ENTREVISTAS POR

Filipe Galvon

Gabriel RG

Vanessa Oliveira

CONSULTORIA DE CONTEÚDO POR

Gabriel RG

Vanessa Oliveira

MONTAGEM

Dominique Pâris

Filipe Galvon

MÚSICA

Bianca Almeida

Filipe Galvon

CONSULTORIA DE ROTEIRO

Bernardo Ururahy

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO

Jeanne Thibord

ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO

Marie Cirade Slcdp

ESTAGIÁRIA DE PRODUÇÃO

Manon Lavaud Fabre Garrus

TRADUÇÕES

Dan Benzakein

Sidonie Garnier

PRODUÇÃO DE SET

Tayná Arruda

SEGURANÇA

Álvaro Paixão

CONSULTORIA DE FINALIZAÇÃO

Celso Costa

MIXAGEM

Florence Hermitte

TRATAMENTO DE COR

Eric Heinrich

PÓS-PRODUÇÃO

Cécile Martinaud

Magnolias Films

Wendigo Films

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS

Adèle Autin

Celso Costa

Bernardo Ururahy

Henrique St.Clair

Valeria Silveira

Clementino Junior

Jorge Galvão

Carmen Terra

Sonia Batista

Thainá Bittencourt

Asafe Bittencourt

Camille Diana Malderez

Juliette Dumont

Deborah Libby

Miguel Couto

Ana Adão

Rassat Benjamin

Família Silveira

Habitantes do Encantado

Priscilla Telmon

Vincent Moon

EM MEMÓRIA DE

R. Galvão

