Énois lança documentário que discute a identidade cultural nas periferias de São Paulo

Um jovem jornalista mergulha nas riquezas das periferias de São Paulo, conhecendo os movimentos que atuam com cultura e comunicação na capital paulista. Essa é a história contada no ‘DocCidade’, realizado pela Énois, via Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, e dirigido pela A Visionária Lab. O filme será lançado no dia 09 de novembro, às 19h, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, rua Três Rios, 363, São Paulo, SP. Para assistir o documentário, basta retirar os ingressos com uma hora de antecedência, no local da exibição.

O roteiro é permeado por depoimentos emocionantes e manifestações artísticas de coletivos representados por Jéssica Moreira, Ronaldo Matos, Robinson Padial e Dandara Pilar Ferreira. Ao longo de 35 minutos, o jovem Luiz Lucas conversa com essas lideranças contando as trajetórias pessoais e seus encontros com a comunicação e a cultura periférica, comentando como esse universo reverbera na vida da juventude da periferia e no jornalismo local.

O documentário mergulha na cultura jovem atual em busca de compreender a interação dos movimentos culturais com a organização espacial da cidade, as políticas e a gestão do espaço público. Segundo Luiz Lucas, o documentário é feito para criar esse diálogo com a juventude, na intenção de contribuir para a construção de um orgulho de pertencimento à nação periférica. “Fazendo esse documentário eu percebi que é uma conversa além de cultura e comunicação, é uma conversa política. É uma conversa sobre pertencimento, sobre localização”, relata.

Falar de cultura é falar de pessoas, sujeitos, que vivem, existem e sobrevivem, e o olhar de Luiz dialoga com o desejo que fez o filme nascer. Segundo as realizadoras, a proposta é contribuir para a valorização das maneiras de jovens das periferias se comunicarem, misturando experiências que inspiram e estão “no corre” há mais tempo, com iniciativas que estão começando com essa abertura de caminhos. Além disso, o filme propõe fazer uma homenagem ao campo onde a Énois também nasceu - o desejo de comunicar e fazer cultura e jornalismo a partir e para as periferias.

Para compartilhar esse retrato, o documentário será lançado em diversos espaços do centro e das periferias e conta com a tradução em Libras, audiodescrição e legenda, como instrumentos de acessibilidade comunicacional. O filme também apresentará o making off com o processo de produção e as reflexões sobre cultura jovem urbana realizadas ao longo dele, por meio das redes sociais.

Sinopse - Luiz Lucas é um jovem jornalista do Jd. Aracati / Jd. Ângela, zona sul de São Paulo, que vai ao encontro de referências e marcos importantes da comunicação e cultura periféricas, descobrindo como essa história reverbera em sua atuação como profissional jornalista e comunicador. O documentário é um registro-celebração do movimento de comunicação popular dos últimos 10 anos na cidade de São Paulo. Com: Luiz Lucas, Jéssica Moreira, Ronaldo Matos, Binho e Dandara Pilar.

Énois - é um laboratório que há 13 anos defende, propaga e fortalece a diversidade, representatividade e inclusão no jornalismo brasileiro. É uma organização sem fins lucrativos de apoio ao desenvolvimento e geradora de conhecimento sobre e para jornalistas e redações jornalísticas locais, que retratam realidades e culturas populares que comumente não são vistas na mídia hegemônica.

A Visionária Lab - é um laboratório interdisciplinar de pesquisa e co-criação, que tem como pilares a economia criativa, o cinema e a inclusão. É também um espaço de debate, troca de experiências e desenvolvimento de projetos de inovação e educomunicação. Um lugar onde o passado e o futuro se encontram no presente.

É um laboratório criativo, sociocultural, transdisciplinar, afro-referenciado e de expressões legítimas. Ao longo de seus 03 anos de existência, A Visionária Lab já realizou mais de 16 projetos e 100 produções entre documentários, vídeos manifestos, campanhas de publicidade afirmativa e curadorias de conhecimento, além de criar soluções e estratégias criativas – como collabs de inovação social e mapeamentos culturais – em colaboração com grandes marcas.

Serviço:

Exibição do documentário DocCidade

São Paulo - Região Central

Lançamento do DocCidade

09 de novembro de 2022.

Quarta-feira, às 19h.

Local: Oficina Cultural Oswald de Andrade

Rua Três Rios, 363, São Paulo, SP.

Acesso gratuito.

Lotação: 30 lugares.

Os ingressos são liberados com 1 hora de antecedência.

2ª Exibição

Dia 10 de novembro de 2022

Quinta-feira, às 19h30.

Local: Ocupação 09 de Julho.

Rua Álvaro de Carvalho, 427 - Bela Vista, São Paulo - SP.

3ª Exibição

Dia 11 de novembro de 2022.

Sexta-feira, às 19h30.

Local: Oficina Cultural Oswald de Andrade.

Rua Três Rios, 363, São Paulo, SP.

Lotação: 30 lugares.

Os ingressos são liberados com 1 hora de antecedência.

São Paulo - Zona Leste

4ª Exibição

Dia 19 de novembro, 2022.

Sábado, às 17h.

Local: Centro Cultural Arte em Construção.

Avenida dos Metalúrgicos 2100 - Cidade Tiradentes, São Paulo, SP.

São Paulo - Zona Noroeste

5ª Exibição

Dia 26 de novembro de 2022.

Sábado, às 19h.

Local: Ocupação Artística Canhoba.

R. Canhoba, 299 - Vila Fanton, Perus, São Paulo - SP.

São Paulo - Zona Sul

6ª Exibição

Dia 30 de novembro de 2022

Quarta-feira, às 14h30

Local: Fábrica Cultura Capão Redondo

Rua Bacia de São Francisco, S/N - Cohab - Jardim São Bento ou Rua Algard - Cohab. Jardim São Bento - São Paulo/SP

7ª Exibição

Dia 01 de dezembro, 2022.

Quinta-feira, às 19h30

Local: Centro Cultural Santo Amaro

Av. João Dias - 822, São Paulo, SP.

8ª Exibição

Dia 10 de dezembro de 2022

Local: Agência Solano Trindade - integrando o evento Perifa Talks / Festival Percurso

Rua Batista Crespo 105, São Paulo, SP.

9ª Exibição

Porto Feliz

Dia 12 de dezembro de 2022

Sábado - 18:00H

Local: Sede da Associação do Movimento Popular Maria Geruncia de Jesus

Av. Silvio Brand Correia, 952, Jardim Vante - Porto Feliz /SP

10ª Exibição

Escola Magalhães

Dia 22 de dezembro de 2022

Terça-feira, às 19h

Local: E.E Professor Luiz Magalhães de Araújo

Estrada do M'Boi Mirim, 3583 - Jardim Coimbra, São Paulo - SP.

