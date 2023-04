Entenda a importância do Prêmio Camões

Apoie o 247

247 – O Prêmio Camões, que será entregue hoje ao escritor e músico Chico Buarque, um dos maiores artistas da história do Brasil, é uma das maiores honrarias literárias da língua portuguesa e tem grande importância no mundo literário. Ele é concedido anualmente a um escritor de língua portuguesa que tenha contribuído significativamente para o enriquecimento da literatura e da cultura em geral.

Além do reconhecimento e prestígio internacional que o prêmio oferece, ele também tem um valor monetário significativo, uma vez que o vencedor recebe uma quantia em dinheiro de 100 mil euros, o que equivale a aproximadamente R$ 600 mil na cotação atual.

O Prêmio Camões é uma iniciativa conjunta do Ministério da Cultura do Brasil e do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, e tem sido concedido desde 1989. Entre os escritores que já receberam o prêmio estão nomes como José Saramago, Mia Couto, Raduan Nassar, Lygia Fagundes Telles, entre outros.

A importância do Prêmio Camões não se limita apenas ao reconhecimento de grandes nomes da literatura em língua portuguesa, mas também ao fortalecimento da identidade e da diversidade cultural dos países que compartilham essa língua. A premiação é uma forma de unir os países lusófonos em torno de um objetivo comum, que é a valorização da cultura e da literatura em língua portuguesa.

