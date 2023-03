'Edição tendenciosa', diz humorista Marcius Melhem sobre acusações de assédio

Apoie o 247

247 - O ator e humorista Marcius Melhem se defendeu das acusações de assédio feitas por mulheres contra o artista, fez críticas à reportagem do portal Metrópoles sobre as denúncias. "Passarei dias apanhando. Mas a verdade será mostrada de novo. E quantas vezes for necessário", disse no Twitter. "Poucas vezes vi mentiras tão combinadas e ensaiadas e com uma edição tão tendenciosa. Cortaram respostas fundamentais, raciocínios inteiros, frases que davam nomes aos bois", escreveu.

"Por sorte, meu acordo para fazer a entrevista era que eu também pudesse gravar tudo. Tenho… Mais de 3h40 de material e vou completar com informações e provas fundamentais. Vejo pessoas que respeito escrevendo colunas e comentários sobre coisas que jamais aconteceram. Meu telefone não para! São colegas chocados com tanta mentira", acrescentou.

Mais de 3h40 de material e vou completar com informações e provas fundamentais. Vejo pessoas que respeito escrevendo colunas e comentários sobre coisas que jamais aconteceram. Meu telefone não para! São colegas chocados com tanta mentira. (segue) — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) March 24, 2023

Contadas de viva voz. Passarei dias apanhando. Mas a verdade será mostrada de novo. E quantas vezes for necessário. March 24, 2023

