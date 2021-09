Erasmo Carlos celebra alta após se curar da Covid-19: “Eu venci”

Cantor foi hospitalizado no dia 29 de agosto com Covid-19, mas não apresentou sintomas graves da doença edit

Metrópoles - O cantor Erasmo Carlos compartilhou um vídeo em suas redes sociais, nesta terça-feira (7/9), celebrando sua volta para casa após passar oito dias internado para tratar a Covid-19.

“Eu venci a Covid. Não foi mole não, foi difícil! Eu não consegui sozinho, consegui com a ajuda dos meus médicos, dos meus familiares, amigos e com a ajuda com a minha querida Fernanda, que contraiu a Covid comigo e hoje estamos curados”, começou o cantor.

Depois de 8 dias de internação, estou em casa. A vida e os cuidados continuam!!!

Obrigado!!! pic.twitter.com/1R2u6A4YG9 — Erasmo Carlos (@ErasmoCarlosBR) September 7, 2021

