Erasmo Carlos é internado com Covid no Rio

“Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença”, informou postagem no Instagram do cantor nesta terça-feira (31) edit

247 - O cantor Erasmo Carlos, 80 anos, está com Covid-19 e precisou ser hospitalizado nesta terça-feira (31) para tratar a doença, informou a assessoria de imprensa do artista em seu perfil no Instagram.

“Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por Covid. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Continuem vibrando positivo”, dizia a postagem.

Diversas mensagens de apoio foram publicadas após a mensagem, entre elas pelo músico Edgard Scandurra. “Força querido amigo”, escreveu o fundador da banda Ira!.

