Eric Clapton lança música antivacina

247 - Crítico das medidas de segurança para combater o coronavírus, o cantor e guitarrista Eric Clapton, de 76 anos, lançou uma canção antivacina onde explicita o seu posicionamento pessoal. Apesar de não citar a Covid-19 na letra, em This Has Gotta Stop o britânico deixa claro o seu posicionamento (vídeo disponível ao final da reportagem).

A canção, que já está disponível no YouTube e em todas as plataformas de streaming, é um hino negacionista perigoso visto que a variante Delta no Reino Unido tem atingido um número elevado de pessoas não vacinadas.

De acordo com reportagem do site Público, Clapton lançou a faixa após uma entrevista onde mostrou o seu posicionamento crítico em relação às regras que exigem comprovação de vacinação contra a covid-19.

No refrão de This Has Gotta Stop, Clapton canta: “This has gotta stop, enough is enough/ I can’t take this BS any longer/ It’s gone far enough” — em tradução livre algo como: “Isto tem de parar, já chega / Eu não aguento esta m... por muito mais tempo / Já foi longe demais”.



Além da letra antivacina, o videoclipe da canção, todo em animação, traz uma ilustração do Jam for Freedom, o grupo de artistas de rua britânicos anti-lockdown apoiado por Clapton e imagens do planeta em chamas. Nas cenas pessoas são transformadas em zumbis e marionetes.

Assista ao videoclipe:

