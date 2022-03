Escritor Jeferson Tenório recebe ameaças de morte

Um perfil no Instagram sugeriu ao escritor sair do Brasil. O motivo foi a obra "O avesso da pele", sobre um professor negro assassinado por policiais que o tomaram por bandido edit

247 - O escritor Jeferson Tenório recebeu, no último dia 16, uma mensagem no Instagram dizendo que ele teria seu "CPF cancelado" caso fosse dar uma palestra na Land School, escola de Salvador (BA). O autor da mensagem, enviada pelo perfil @estudante_anonimo123, reclamava de ter sido obrigado a ler "O avesso da pele". A obra narra a trajetória de Henrique, professor negro assassinado por policiais que o tomaram por bandido.

"Eu prefiro fzr 10 horas de aula de matemática (..) do q ter que ouvir essa militância", afirmou o texto. "Eh mlhr vc meter o pé e sair do país. Se nn vc tá fudido irmão". As informações foram publicadas nesta sexta-feira (25) em reportagem do jornal O Globo.

O romance, lançado pela Companhia das Letras em 2020, foi premiado com o Jabuti no ano passado.

O escritor Tenório, que vive em Porto Alegre, imediatamente registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Virtual da Bahia e avisou a Land School e a Companhia das Letras.

Mais ameaças

Na última segunda-feira (21), Tenório conversou com os alunos do primeiro ano do Ensino Médio da Land School. O escritor disse que não houve incidente, mas no dia seguinte ele recebeu outras ameaças, desta vez vindas do perfil @baheanaveia, de torcedores do Esporte Clube Bahia.

"Tive q ouvir esse bando de putaria sobre essa sua obra literária dos inferno", dizia a mensagem. "Melhor sair do país".

O agressor também dizia conhecer o endereço de Tenório, fez referência ao uso de "metralhadora" e afirmou que a Bamor, torcida organizada do Bahia, "vai bater na sua porta".

A mensagem também debochava do Jabuti conquistado pelo autor. Tenório registrou um segundo boletim de ocorrência. O perfil @baheanaveia tem 272 seguidores, entre eles alguns alunos da Land School.

Não foi a primeira vez

O escritor recebeu mensagens de ódio, no ano passado, após escrever, em sua coluna no jornal gaúcho Zero Hora, sobre um discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o educador Paulo Freire.

"É muito angustiante que a realidade tenha se aproximado tanto do livro", disse ele. "O Jabuti parece ter incomodado muito. Nas mensagens, eles mencionam o prêmio três vezes", complementou.

Em nota, a Land School afirmou que "caso seja comprovado que se trata de um aluno da nossa comunidade, a escola irá adotar todas as medidas disciplinares previstas no regimento" e que planeja "novas intervenções com toda a comunidade estudantil para tratar do assunto".

A Polícia Civil da Bahia afirmou não se pronunciar sobe investigações em andamento.

