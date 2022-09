Espetáculo Deboche faz uma crítica carregada de ironia sobre a classe média nacional e a política

Deboche traz uma reflexão sobre pautas urgentes. Através do humor, da ironia e de muito deboche, o público é convidado a refletir sobre o atual momento político-social do Brasil edit

247 - Com direção geral de Paulinho Machado, a partir da adaptação do texto Computa, Computador, Computa de Millôr Fernandes, e direção de movimento de Daniela Botero, o espetáculo Deboche chega à sua segunda temporada trazendo uma reflexão sobre pautas urgentes do nosso cotidiano. Através do humor, da ironia e de muito deboche, o público é convidado a refletir sobre o atual momento político-social do Brasil, gerando debates e levantando questões importantes para a sociedade.

No palco do Teatro Gregório de Mattos, em Salvador, nos dias 23, 24, 29, 30/09 e 01/10, às 19h, Anderson Danttas, Rodrigo Villa, Victor Sampaio e Walerie Gondim dão vida às personagens, que falam sobre o desespero de uma atriz que acaba de nascer em um ambiente desconhecido. Em um diálogo dinâmico, as personagens levantam questões e lançam luz sobre pensamentos falhos, preconceituosos e elitistas da sociedade.

“Buscamos dar espaço e voz para essas pautas urgentes, motivando um pensamento mais consciente de classe. Deboche dialoga com questões cotidianas como o descaso ambiental gerado através do desmatamento e da atividade ilegal realizada pelos garimpos em terras indígenas, a corrupção, a pressão estética que é imposta às mulheres, a segregação social que ocorre através do racismo, homofobia, misoginia, transfobia e xenofobia”, explica Paulinho.

Com muito deboche, os atores em cena conseguem tirar risos, até da exaltação criminosa e paixão pela ditadura militar, “época devastadora para nosso país e que hoje é aclamada pelo atual governo e seus apoiadores, ameaçando diretamente à democracia. Uma verdadeira radiografia da classe média nacional”, pontua Paulinho.

Deboche é um espetáculo recheado de gargalhada irônica, musica, política, cultura nordestina, latina e tecnobregacircenseafropunkfunkeira.

Um Deboche!

SERVIÇO:

O que: Espetáculo Deboche - 2ª temporada

Quando: 23, 24, 29, 30/09 e 01/10

Horário: às 19 horas

Onde: Teatro Gregório de Mattos

Ingressos: R$15,00 (meia) e R$ 30,00(inteira), à venda pelo Sympla e na bilheteria do teatro.

Onde comprar: https://www.sympla.com.br/deboche---um-espetaculo-de-paulinho-machado---2-temporada__1711509

