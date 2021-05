Esposa de Mc Kevin faz desabafo e diz que morte do cantor foi causada por 'falsas amizades'

"Isso aqui [morte de Kevin] é amizade. Ele está aqui hoje por amizade", afirmou Deolane Bezerra. O velório do corpo do artista aconteceu na madrugada desta terça-feira (18) edit

247 - O corpo do cantor Mc Kevin, morto no último domingo (16) após cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro, foi velado na madrugada desta terça-feira (18) na quadra da escola de samba Unidos da Vila Maria, em São Paulo. A cerimônia foi aberta ao público e contou com presença de familiares e amigos do artista.

A advogada Deolane Bezerra, viúva de Kevin, fez um forte desabafo ao se despedir do companheiro. O cantor tinha falsos amigos que "sugavam" sua energia, disse Deolane. "Isso aqui [morte de Kevin] é amizade. Ele está aqui hoje por amizade. Meu marido estava deitado comigo e teve que descer pra pagar conta de hotel de gente que deveria ter vindo embora pra São Paulo, mas [Kevin] quis tolerar gente sanguessuga do nosso lado. Todos nós temos que fazer por onde, ter o nosso, entendeu? Isso aqui é amizade, porque o Kevin quando estava com pessoas do bem, foi pra ‘Mansão Maromba’ virou outra pessoa. Eu não queria ele lá por ciúmes, mas quando ele falou: ‘lá mudou a minha vida’… eu vi o Kevin sem beber por três meses, porque estava treinando", contou a advogada em áudio vazado.

Ela contou que não houve discussão entre o casal antes da morte do cantor. "O que a mídia está falando aí é tudo mentira, de briga isso e briga aquilo. Ele subiu pra pegar dinheiro no quarto de um, eu não falei nada. Subiu pra pegar dinheiro no quarto do outro, falei: ‘Poxa, vida, você é otário dos outros? Por que que eles não foram embora?’ Porque era pra eu, ele e um casal de amigos nossos, ficarmos [no hotel] até segunda. Amigos, casais. Não eram 5 ou 6 caras fazendo bagunça na beira da praia, porque homem casado não anda com homem solteiro. São vidas diferentes, são atitudes diferentes".

"O Kevin tinha 23 anos. Eu cansei de perdoá-lo, porque eu entendia a vida que ele levava. Isso aqui (morte do cantor) é amizade, falsas amizades. Eu tenho amizades verdadeiras, que mesmo criticando, me apoiavam porque viam que eu estava feliz. Eu amei, eu perdoei. O que mais me conforta é saber que até o último dia de vida dele, ele morreu me amando. Se cuidem, gente, porque quem acordou, agora não vai acordar mais", completou.

Essencial filtrar as amizades. Deolane falando sobre o acontecido com MC Kevin! pic.twitter.com/oAODsnf2sQ May 18, 2021





Doutora Deolane falou tudo falou tudo 😭😭😭😭😭😞



Deolane | MC Kevin | MC VK | Velório pic.twitter.com/4DVMbOXKz2 — Matheus Soares (@Matheussoare312) May 18, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.