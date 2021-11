Esposa do humorista Bemvindo Sequeira morre de complicações da Covid-19

Crisálida Viegas, carinhosamente chamada de Doia, vivia com o humorista em Portugal e teve complicações por conta do novo coronavírus edit

Fórum - Faleceu nesta quarta-feira (10), em Portugal, Crisálida Viegas, carinhosamente chamada de Doia Sequeira, esposa do humorista Bemvindo Sequeira. Ela estava internada num hospital lusitano desde que fora diagnosticada com Covid-19, quadro que acabou se agravando e causando sua morte.

Segundo informações divulgadas no último final de semana pela equipe do canal do humorista no YouTube, Bemvindo também teria testado positivo para a Covid-19, mas apresentou uma evolução mais rápida e satisfatória para a doença. Infelizmente, Doia Sequeira não se recuperou da mesma forma e acabou não resistindo à infecção pelo Sars-Cov-2.

“Amigos e amigas. É com muita tristeza que viemos informar que a nossa querida Doia, esposa do Bemvindo, nos deixou na tarde de hoje. Estamos tristes, sentiremos muito a falta da alegria contagiante, da ousadia e da coragem de nossa amiga. E dos xingamentos! Por ora, não temos informações sobre as cerimônias de despedidas. Tão logo soubermos de algo, compartilharemos com todos vocês”, informou a equipe do humorista ao Diário do Centro do Mundo.

