'Estamos nas catacumbas, vivos', diz Fernanda Montenegro sobre governo

247 - Fernanda Montenegro criticou o governo de Bolsonaro ao falar sobre a classe artística. Aos 92 anos, prestes a se tornar imortal pela Academia Brasileira de Letras, a atriz disse que não irá mais votar nas eleições.

"O mais simbólico desse governo foi o fim da cultura das artes. Não tem governo radical que não pare a cultura das artes. Mas estamos nas catacumbas, vivos. E não estamos extinguidos", disse em entrevista ao Ela, do jornal O Globo.

Fernanda também comentou sobre sua relação com a Academia de Letras. "Há muitos anos frequento a Academia porque amigos tomam posse, então eu me propus. Achei bonito o reconhecimento dessa arte de palco. Uma coisa é a dramaturgia. Outra é um ser humano em cena, jogando sua criatividade em cima de outro ser humano imaginado por um poeta, por um escritor. Cada um entra com a sua vivência, seu tempo, sua resistência, seu fôlego", disse.

