Ex-câmeras do Big Brother entram com ação trabalhista contra Globo e acusam Boninho de assédio moral

247 - Ao menos oito ex-câmeras do Big Brother Brasil, reality show da Rede Globo, entraram com uma ação trabalhista contra a emissora, segundo Leo Dias, do Metrópoles, alegando terem sofrido assédio moral por parte de Boninho, diretor da produção.

Um vídeo gravado e divulgado por um dos profissionais terceirizados detalha as acusações. Segundo relato, os funcionários eram submetidos a tratamentos humilhantes e grosseiros por parte de Boninho. “Vou desmascarar você, Rede Globo. Vamos ver quem está mentindo. Aguardem que vocês verão”, diz Washington Santos.

Santos diz que a ação é motivada também por "insalubridade no ambiente de trabalho". “Nós passamos por diversos tipos de constrangimentos… De ser chutado, de ser posto para fora pelo braço, pelo próprio diretor geral, como eu fui retirado do Câmera Cross – como se chama o corredor envolta da casa… Retirado pelo braço pelo diretor geral, o senhor Boninho. Eu e outros colegas sofremos diversos tipos de assédio moral. Além disso, da falta de respeito com o profissional, nós também sabemos de muita coisa”, disse o ex-câmera.

Santos também diz ter sido chamado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para falar sobre o caso da estudante de odontologia Aline Vargas, que abriu um boletim de ocorrência contra um produtor do BBB por supostamente ter solicitado a ela fotos nuas como condição para avançar para a próxima fase da seletiva do reality. “Eu tenho total certeza que ela sofreu, não tenho dúvidas. Até porque, se não tivesse sofrido, quatro funcionários e um com quase 30 anos de Rede Globo não teriam sido mandados embora. Tenho total certeza como a Aline Vargas, e diversas outras participantes e ex-participantes, pessoas que chegaram na final, que passaram pela seletiva, não só meninas, não, rapazes também, passaram (pelo o que ela passou)… Vamos soltar os vídeos, vou desmascarar você, Rede Globo. Vamos ver quem está mentindo. Aguardem que vocês verão”, finaliza.

Em nota, a Globo nega veementemente as acusações.

