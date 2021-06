Ex-editor de Caros Amigos é o homem branco por trás da “queima” de livros na Fundação Palmares´

Entre as obras que estão sendo descartadas por Marco Frenette, que foi por alguns anos editor da revista Caros Amigos, está o clássico Dicionário do Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo edit

Revista Fórum - Marco Frenette é o personagem por trás da “queima” de livros da Fundação Palmares. Tanto ele como seu chefe e amigo de infância Sérgio Camargo alegam que os livros não serão queimados. Que serão simplesmente retirados do acervo e doados para quem os desejar. Como se a ação não tivesse o mesmo significado.

Entre os livros que estão na mira de Frenette se encontram obras como Dicionário do Folclore Brasileiro, de Câmara Cascudo, porque segundo o relatório o livro está “gramatical e ortograficamente desatualizado e com folhas soltas exibindo um forte cheiro de mofo”.

Frenette também está descartando obras de Machado de Assis, pelo mesmo “problema”. O livro não respeita as normas ortográficas atuais que foram implementadas em 2009. Ou seja, pela lógica de Frenette todo livro antes do novo acordo é lixo. Veja o que ele diz no relatório da Fundação Palmares sobre uma edição de 1938 do livro Papéis Avulsos de Machado de Assis.

“Hoje, quem desejar ler na Palmares, por exemplo, “Papéis Avulsos”, de Machado de Assis, encontrará uma edição de 1938, a qual prestará um desserviço ao estudante brasileiro, pois ele aprenderá a escrever “chronica” em vez de crônica; “Hespanha” em vez de “Espanha”; e “annos” em vez de “anos”.”

Entre outras obras, Frenette também está propondo o descarte de títulos de Foucault, “por conta de seu conteúdo erótico e incentivador de homossexualidade e pedofilia”. E de “Porcos com Asas”, um clássico de Marco Radice, por ser um “livro de pornografia juvenil, com incentivos à masturbação, ao sexo livre e à erotização”.

