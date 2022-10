Ex-esposa de Ciro Gomes, Patricia Pillar declara voto em Lula no segundo turno

Apoie o 247

ICL

247 - A atriz Patricia Pillar, que votou no ex-marido Ciro Gomes (PDT) no primeiro turno da eleição presidencial deste ano, usou as redes sociais para anunciar que irá apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno do pleito, marcado para o dia 30 de outubro. “Lula é 13! #Lula2022Patricia Pillar”, postou a atriz no Instagram.

Nos stories, Patricia Pillar justificou a decisão afirmando ser preciso tirar o bolsonarismo do poder. “O bolsonarismo é uma seita extremista que hospeda o pior do ser humano: o falso cristão, o militar miliciano, o rico racista e violento e o pobre ignorante”, escreveu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.