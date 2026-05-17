Fabio Porchat cancela apresentações após acidente em teatro deixar técnica ferida

247 - O humorista Fábio Porchat anunciou o cancelamento de duas apresentações que realizaria neste fim de semana no Teatro Humboldt, em São Paulo, após um acidente envolvendo uma integrante da equipe técnica e parte da plateia.

Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (17), Porchat afirmou que uma técnica trabalhava na estrutura de iluminação do teatro sofreu uma queda. Durante o acidente, equipamentos de luz e som acabaram atingindo pessoas que estavam na plateia.

“Uma moça, técnica, estava ajeitando as luzes, os refletores, e caiu lá de cima. Segurou no ferro e as caixas de luz e som caíram na plateia. Por sorte ninguém morreu. A moça que caiu dessa altura gigantesca também está bem. Algumas pessoas foram atendidas, outras hospitalizadas”, afirmou o humorista visivelmente abalado.

O acidente aconteceu no Teatro Humboldt, localizado na região de Interlagos, na zona sul da capital paulista. Em seguida, Porchat destacou que o atendimento de emergência foi prestado rapidamente no local.

“A ambulância estava aqui, o teatro forneceu todos os auxílios necessários. Evidentemente a gente lamenta. É um horror isso ter acontecido”, declarou.

Ainda segundo o artista, sua equipe manteve contato com as pessoas feridas após o acidente. Ele ressaltou que não havia vítimas em estado grave.

“Evidentemente todo mundo será ressarcido por onde fez a compra. O mais importante é que as pessoas estão sendo atendidas. Uma pena, um horror, uma tragédia, mas poderia ter sido muito, muito pior”, disse.

O humorista também pediu desculpas ao público presente e desejou recuperação rápida aos envolvidos.

“Peço desculpas a todos vocês pelo susto, não é uma coisa que está nas nossas mãos. E torço para que as pessoas que se machucaram se recuperem o quanto antes. Vai dar tudo certo”, afirmou.