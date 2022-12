Famosos lamentam a morte da atriz Márcia Manfredini

Leandro Hassum, com quem Manfredini atuava atualmente em Família Paraíso, da Globo, postou um vídeo emocionado em seus Stories edit

Apoie o 247

ICL

247 - A morte da atriz Márcia Manfredini, nesta segunda-feira (5), pegou a classe artística de surpresa. Artistas como os atores Marcelo Medici, Eduardo Martini e Paulinho Serra usaram as redes sociais para comentar a perda. As informações são do portal Metrópoles.

Leandro Hassum, com quem Manfredini atuava atualmente em Família Paraíso, da Globo, postou um vídeo emocionado em seus Stories. “A Família Paraíso acaba de perder uma de suas integrantes acabou de nos deixar, de forma repentina e inesperada. Ela era uma criança em cena. Até onde eu sei, ela faleceu dormindo. Pelo menos não sofreu. É muito dolorosa essa perda”, ressaltou o ator e diretor.

“Querida Marcia Manfredini, que notícia triste. Ótima atriz, ótima pessoa”, escreveu Marcelo Medici no Twitter. Sem acreditar na notícia, o comediante Paulinho Serra descreveu a aflição que sentiu. “Notícia da morte da Márcia Manfredini. Espero que seja fake news ,uma amiga de bastidor incrível”, pontuou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.