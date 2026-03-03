TV 247 logo
      Famosos lamentam a precoce morte da cantora Adriana Araújo, aos 49 anos

      Adriana estava internada no Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte

      Cantora mineira sofreu um aneurisma cerebral. Informação foi confirmada nas redes sociais (Foto: Reprodução)

      247 - A cantora Adriana Araújo morreu nesta segunda-feira (2), aos 49 anos, após sofrer um aneurisma cerebral. A informação foi confirmada pela equipe da artista por meio de publicação nas redes sociais e divulgada pela CNN Brasil.

      Adriana estava internada no Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte, onde permaneceu em estado de coma depois do agravamento do quadro clínico. A morte gerou comoção entre artistas e admiradores do samba, especialmente em Minas Gerais.

      Nas redes sociais, nomes conhecidos da música e do entretenimento prestaram homenagens à cantora. A artista Paula Lima escreveu: "Todo o meu respeito, carinho e admiração. Meus profundos sentimentos".

      A apresentadora Kayete Fernandes também se manifestou: "Que Deus a receba de braços abertos e conforte a sua família!".

      O humorista Yuro Marçal resumiu a despedida em uma palavra: "Eterna"

      Já Anderson Profeta destacou: "Que Deus possa recebê-la em um bom lugar e conforte o coração de todos os entes queridos".

      Trajetória no samba mineiro

      Criada na região da Pedreira Prado Lopes, tradicional reduto do samba na capital mineira, Adriana Araújo consolidou-se como uma das principais vozes do gênero em Minas Gerais. Sua carreira solo teve início em 2020, período em que passou a investir em projetos autorais e releituras de clássicos.

      Em 2021, lançou o primeiro álbum, Minha Verdade, trabalho que marcou oficialmente sua estreia fonográfica. Já em 2025, apresentou o disco ao vivo 3 Jorges, com regravações em homenagem a três referências do samba brasileiro: Jorge Aragão, Seu Jorge e Jorge Ben Jor.

      Além da carreira artística, Adriana deixa o marido, Evaldo, e o filho, Daniel Araújo. Até o momento, a família não divulgou informações sobre velório e sepultamento.

      A morte da cantora representa uma perda significativa para o samba mineiro, especialmente por sua atuação na valorização da cena local e na preservação das tradições do gênero em Belo Horizonte.

