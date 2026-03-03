Famosos lamentam a precoce morte da cantora Adriana Araújo, aos 49 anos

247 - A cantora Adriana Araújo morreu nesta segunda-feira (2), aos 49 anos, após sofrer um aneurisma cerebral. A informação foi confirmada pela equipe da artista por meio de publicação nas redes sociais e divulgada pela CNN Brasil.

Adriana estava internada no Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte, onde permaneceu em estado de coma depois do agravamento do quadro clínico. A morte gerou comoção entre artistas e admiradores do samba, especialmente em Minas Gerais.

Nas redes sociais, nomes conhecidos da música e do entretenimento prestaram homenagens à cantora. A artista Paula Lima escreveu: "Todo o meu respeito, carinho e admiração. Meus profundos sentimentos".

A apresentadora Kayete Fernandes também se manifestou: "Que Deus a receba de braços abertos e conforte a sua família!".

O humorista Yuro Marçal resumiu a despedida em uma palavra: "Eterna"

Já Anderson Profeta destacou: "Que Deus possa recebê-la em um bom lugar e conforte o coração de todos os entes queridos".

Trajetória no samba mineiro

Criada na região da Pedreira Prado Lopes, tradicional reduto do samba na capital mineira, Adriana Araújo consolidou-se como uma das principais vozes do gênero em Minas Gerais. Sua carreira solo teve início em 2020, período em que passou a investir em projetos autorais e releituras de clássicos.

Em 2021, lançou o primeiro álbum, Minha Verdade, trabalho que marcou oficialmente sua estreia fonográfica. Já em 2025, apresentou o disco ao vivo 3 Jorges, com regravações em homenagem a três referências do samba brasileiro: Jorge Aragão, Seu Jorge e Jorge Ben Jor.

Além da carreira artística, Adriana deixa o marido, Evaldo, e o filho, Daniel Araújo. Até o momento, a família não divulgou informações sobre velório e sepultamento.

A morte da cantora representa uma perda significativa para o samba mineiro, especialmente por sua atuação na valorização da cena local e na preservação das tradições do gênero em Belo Horizonte.