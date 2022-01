Faustão testa positivo para Covid-19 em semana de estreia na Band

Apoie o 247

247 - O apresentador Fausto Silva, o Faustão, testou positivo para a Covid-19. A confirmação do diagnóstico aconteceu na semana em que o apresentador estreou na Band. De acordo com a emissora, Faustão está assintomático, passa bem e trabalhará em casa, cumprindo os protocolos de isolamento durante a quarentena.

Segundo a coluna do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, as gravações do novo programa do apresentador foram suspensas, mas a exibição não será afetada por terem sido gravadas edições até a próxima quarta-feira (26/1). A expectativa é que Faustão retome as gravações já no início da semana que vem.

