Favorita ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, Da'Vine Joy Randolph espera que "Os Rejeitados" ajude outras pessoas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Rollo Ross e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Da'Vine Joy Randolph tem feito sucesso na temporada de premiações em Hollywood de 2024, conquistando quase todas as condecorações de melhor atriz coadjuvante pelo seu papel em "Os Rejeitados" e obtendo sua primeira indicação ao Oscar na terça-feira.

continua após o anúncio

A produção mostra a vida de três pessoas em um colégio interno na Nova Inglaterra perto do Natal de 1970. Randolph interpreta a cozinheira escolar Mary Lamb, que está de luto pela morte de seu filho no Vietnã. Ela contracena com um professor mal-humorado, interpretado por Paul Giamatti, e um estudante problemático, nas mãos do ator Dominic Sessa.

Não foi fácil, para ela, interpretar uma personagem em luto e com dificuldade de celebrar as festas de fim de ano em meio a uma perda tão grande: "Eu tinha que me libertar daquilo no fim de cada noite", disse a atriz em entrevista à Reuters, seja se distraindo ao cozinhar ou ligando para alguém que ama.

continua após o anúncio

Pelo papel, ela já venceu o Globo de Ouro e o Critics Choice Award, além de ter sido indicada ao SAG Awards e ao Bafta. Segundo sondagem com especialistas feita pelo website de previsões Gold Derby, ela também deve levar o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Oscar.

"Imagina como é difícil se você está passando por algo ruim e tudo na sua TV é alegrinho, alegrinho, e você não se sente assim lá dentro", afirmou Randolph, sobre como a personagem pode soar familiar para muitos durante as festas de fim de ano.

continua após o anúncio

"Foi muito gratificante participar de algo que é diferente e que pode ajudar outras pessoas."

(Reportagem de Rollo Ross, Danielle Broadway)

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: