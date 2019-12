Felipe Neto classifica Moro e Bolsonaro como 'canalhas' por não condenarem ataque terrorista ao Porta dos Fundos

O comunicador Felipe Neto, um dos maiores influenciadores digitais do País, tomou uma posição firme em relação à omissão das autoridades e disse que "o silêncio do Ministro da Justiça e do Presidente representa um incentivo para outros atentados" edit

247 – O comunicador Felipe Neto, que é um dos maiores youtubers do mundo e tem 10 milhões de seguidores no Twitter, rede social em que assume posições políticas de modo mais contundente, condenou de forma dura o silêncio de Sergio Moro e Jair Bolsonaro diante do atentado de Jair Bolsonaro após o ataque terrorista à produtora O2, que filma as produções do Porta dos Fundos. Segundo ele, a omissão da dupla estimula novos ataques terroristas no Brasil.