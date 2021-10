Fernanda Montenegro conquista cadeira na Academia Brasileira de Letras

Em sinal de respeito, não houve inscritos para disputar a cadeira 17 da ABL com a atriz, que tomará logo depois que a ABL voltar do recesso de final de ano, em março edit

247 - A atriz Fernanda Montenegro será a nova ocupante da cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras. A Veja informou que a vaga já é da atriz, pois “num gesto que pode ser entendido como uma homenagem à atriz, ninguém se inscreveu para disputar a vaga com ela (e o prazo para novas candidaturas já expirou)”.

A conquista, no entanto, só será divulgada no dia 4 de novembro. Fernanda tomará posse logo depois que a ABL voltar do recesso de final de ano, em março.

