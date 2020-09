Fernanda Paes Leme manda recado a Mario Frias: “além de vibrador, expor macho fragilizado também me dá prazer”

247 - A atriz Fernanda Paes Leme criticou o Secretário de Cultura, Mario Frias, após ele dizer que a artista teria uma "vida muito solitária" por usar um vibrador. "Além de um bom vibrador, expor macho fragilizado e limitado também me dá prazer", escreveu a atriz.

"Eu nem cheguei a ver o que o atual secretário de cultura comentou sobre mim na época em que saíram várias notícias sobre meu vibrador quebrado. Me admira que essa pessoa, num cargo que exige tamanha responsabilidade e que, nota-se, trabalha tanto* cof cof cof*, tenha tirado um momento do seu dia para lamentar a minha perda e minha solidão", afirmou a atriz, em referência ao texto "Vibrador é Vida", da colunista Mariliz Pereira Jorge, publicado no jornal Folha de S.Paulo, da última quarta-feira (23).