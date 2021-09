"Fez mal para ele", diz filho de Arlindo Cruz sobre vício do pai em cocaína

Apoie o 247

Por Leo Dias, Metrópoles - Pela primeira vez, o sambista Arlindinho, filho do cantor e compositor Arlindo Cruz, falou sobre o vício do pai em cocaína, durante entrevista ao jornalista Rica Perrone, no canal Cara a Tapa do YouTube. O artista, que teve um grave AVC em 2017, enfrenta graves sequelas e é cuidado em casa pela família.

“Meu pai estava no melhor momento da vida. Estava me lançando, passando bastão, e queria que as pessoas me conhecessem como artista. Ele estava há alguns meses sem usar drogas. Ele nunca tinha falado disso porque queria esperar minha irmã crescer. Mas logo que contou, aconteceu tudo isso”, revelou o cantor.

