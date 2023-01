Filha do cantor Dudu Nobre denuncia ter sido vítima de abuso sexual

A cantora Lily Nobre foi a uma delegacia acompanhada dos pais no Instituto Médico Legal (IML), onde fez o exame de corpo de delito no município do Rio edit

Apoie o 247

ICL

247 - Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, Lily Nobre, de 20 anos, denunciou à polícia que foi vítima de abuso sexual em uma festa na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com informações do Jornal Extra, a jovem cantora comemorou o aniversário da mãe, no último sábado (7) e depois teria ido com um amigo e duas amigas para outra festa, em uma casa na Zona Oeste da capital. No evento, ela teria sido abusada sexualmente por mais de uma pessoa.

A cantora foi a uma delegacia na tarde desta segunda-feira (9) acompanhada dos pais no Instituto Médico Legal (IML), onde fez o exame de corpo de delito.

Em depoimento à polícia, ela disse que alguém pode ter colocado alguma substância em sua bebida.

Em nota, Dudu Nobre disse que "a investigação é sigilosa. "Peço que respeitem a sua privacidade nesse momento".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.